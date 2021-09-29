Фильм иранского режиссера покажут на международном кинофестивале в Германии

31-й международный кинофестиваль в Кельне пройдет с 21-го по 28-е октября.

«Герой» — девятая картина иранского постановщика Асгара Фархади, двукратного лауреата «Оскара» (за «Коммивояжера» и «Развод Надера и Симин»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в июле 2021 года.

Герой фильма — мужчина, который оказывается в тюрьме из-за долгов. Однажды он находит на улице сумку с золотыми монетами и даёт объявление о находке. Вскоре хозяин монет находится