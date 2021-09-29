29 сент. 2021 г., 18:53
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News Code: 84488426
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Фильм иранского режиссера покажут на международном кинофестивале в Германии

Фильм иранского режиссера покажут на международном кинофестивале в Германии

Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Фильм «Герой» иранского постановщика Асгара Фархади, двукратного лауреата «Оскара» будет показан на 31-м международном кинофестивале в Кельне.

31-й международный кинофестиваль в Кельне пройдет с 21-го по 28-е октября.
 «Герой» — девятая картина иранского постановщика Асгара Фархади, двукратного лауреата «Оскара» (за «Коммивояжера» и «Развод Надера и Симин»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в июле 2021 года.
Герой фильма — мужчина, который оказывается в тюрьме из-за долгов. Однажды он находит на улице сумку с золотыми монетами и даёт объявление о находке. Вскоре хозяин монет находится

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