Фильм иранского режиссера покажут на международном кинофестивале в Германии

31-й международный кинофестиваль в Кельне пройдет с 21-го по 28-е октября.
«Герой» — девятая картина иранского постановщика Асгара Фархади, двукратного лауреата «Оскара» (за «Коммивояжера» и «Развод Надера и Симин»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в июле 2021 года.
Герой фильма — мужчина, который оказывается в тюрьме из-за долгов. Однажды он находит на улице сумку с золотыми монетами и даёт объявление о находке. Вскоре хозяин монет находится
Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Фильм «Герой» иранского постановщика Асгара Фархади, двукратного лауреата «Оскара» будет показан на 31-м международном кинофестивале в Кельне.
31-й международный кинофестиваль в Кельне пройдет с 21-го по 28-е октября.
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