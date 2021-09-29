Иранские спортсмены завоевали 3 золота на чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике

29-30 сентября 2021 года в Ташкенте проходит чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике.
Золотые медали для сборной Ирана завоевали Амир Хоссейн Асадиманеш, Фатеме Захра Галенои и Мохаммад Абдшахри.
Турнир проходит среди юниоров и молодежи. В соревновании, принимают участие около 1000 молодых атлетов из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Ирана и Узбекистана. Иран представляет 31 спортсмен.
Следует отметить, что чемпионат имеет селекционный характер для всех сборных накануне Азиатских игр Ханчжоу-2022 и Париж-2024.
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