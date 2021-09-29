29 сент. 2021 г., 18:23
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News Code: 84488405
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Иранские спортсмены завоевали 3 золота на чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике

Иранские спортсмены завоевали 3 золота на чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике

Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Иранские легкоатлеты завоевали три золотые медали в первый день чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике среди юниоров и молодежи в Ташкенте.

29-30 сентября 2021 года в Ташкенте проходит чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике.

Золотые медали для сборной Ирана завоевали Амир Хоссейн Асадиманеш, Фатеме Захра Галенои и Мохаммад Абдшахри.

Турнир проходит среди юниоров и молодежи. В соревновании, принимают участие около 1000 молодых атлетов из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Ирана и Узбекистана. Иран представляет 31 спортсмен.

Следует отметить, что чемпионат имеет селекционный характер для всех сборных накануне Азиатских игр Ханчжоу-2022 и Париж-2024.

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