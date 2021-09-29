Раиси: многие страны готовы работать с Ираном

Выступая на заседании кабинета министров, Раиси сказал, что приоритетом должна быть поддержка отечественных центров, занимающихся производством вакцин COVID-19, потому что импорт не может длиться вечно.

Он также отметил, что расширение масштабов программы вакцинации удовлетворит ожидания семей и проложит путь к открытию школ и проведению индивидуальных занятий.

Президент подчеркнул, что в стране необходимо разумно и поэтапно восстановить деятельность образовательных центров и предприятий на нормальный уровень.

Раиси сказал, что на недавних встречах министра иностранных дел с коллегами была замечена значительная готовность соседних стран и других государств к сотрудничеству с Исламской Республикой Иран.