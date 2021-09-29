В Иране заявили об ускорении запуска МТК "Север-Юг"

Заседание по активизации МТК "Север-Юг" с участием иранских и российских властей в среду прошло в Тегеране. Стороны на этой встрече обсудили пути ускорения запуска международного транспортного коридора "Север-Юг" и привлечение инвестицию в Каспийский порт.

Указав на общие цели Ирана и России в областях экономики и безопасности, Мохаммад заявил, что страны могут ускорить двустороннее взаимодействие в реализации данного проекта.

"Запустив этот коридор, мы увидим снижение затрат, повышение качества транспортировки, сокращение времени, а также стратегические аспекты", заявил он.

Правительства Ирана и России полны решимости развивать экономическое сотрудничество и активировать коридор "Север-Юг", и они активно сотрудничают в свободной зоне Энзели на протяжении последних четырех лет.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран.

Основными преимуществами транспортного коридора «Север — Юг» перед другими маршрутами (в частности перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются: сокращение в два и более раза расстояния перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути.