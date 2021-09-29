Российский чиновник высоко оценил экономический рост Ирана

"Мои наблюдения в ходе поездки в Иран полностью отличались от того, что СМИ показывают об этой стране", заявил Злочевский в интервью ИРНА, который посетил Иран для участия в первой выставки «Евразия Экспо-2021».

Он назвал Россию одной из основных производителей зерна в мире, объем производства которой превысил 110 млн тонн в год. "Россия экспортировала около 45 млн тонн зерна в различные страны за последние годы, в том числе в Иран", добавил он.

"Пшеница составляет основную часть экспорта зерна из России в другие страны", отметил российский чиновник, подчеркнув, что Иран является вторым покупателем российского зерна.

Злочевский выразил надежду на укрепление отношений с Ираном в результате прямого контакта между производителями зерна в России и иранскими импортерами.

Тегеран и Москва во вторник подписали соглашение по упрощению импорта российского зерна в Иран.