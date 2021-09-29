Иран предупредил о безразличии мирового сообщества к преступлениям Израиля

"Тот факт, что изначально злобное образование, формирование которого полностью зависело от оккупации, резни, терроризма, изнасилований и кровопролития, осмеливается использовать Совет по правам человека для распространения лжи и злоупотребления ненавистью является ярким примером нормализации зла и злого умысла", сказал Торкаман в ответ на безосновательные обвинения сионистского режима в адрес Исламской Республики Иран.

Иранский дипломат добавил, что на протяжении более семи десятилетий палестинский народ был свидетелем непрекращающихся преступлений, включая неоднократные массовые убийства, этнические чистки, систематические пытки, убийства и произвольные задержания и так далее. "Эти зверства были классифицированы как военные преступления, геноцид и преступления против человечности в соответствии с международным правом, включая Международную конвенцию о запрещении и наказании преступления апартеида 1973 года и Статут Международного уголовного суда 1973 года", напомнил он.