29 сент. 2021 г., 13:26
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News Code: 84487973
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Иран предупредил о безразличии мирового сообщества к преступлениям Израиля

Иран предупредил о безразличии мирового сообщества к преступлениям Израиля

Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Представитель Ирана по правам человека на 48-й сессии Совета ООН по правам человека Маджид Торкаман указал на семь десятилетий преступлений, совершенных сионистским режимом против угнетенного народа Палестины, отметив, что это связано с бездействием и равнодушием международного сообщества в отношении самой ужасной несправедливости в истории.

"Тот факт, что изначально злобное образование, формирование которого полностью зависело от оккупации, резни, терроризма, изнасилований и кровопролития, осмеливается использовать Совет по правам человека для распространения лжи и злоупотребления ненавистью является ярким примером нормализации зла и злого умысла", сказал Торкаман в ответ на безосновательные обвинения сионистского режима в адрес Исламской Республики Иран.

Иранский дипломат добавил, что на протяжении более семи десятилетий палестинский народ был свидетелем непрекращающихся преступлений, включая неоднократные массовые убийства, этнические чистки, систематические пытки, убийства и произвольные задержания и так далее. "Эти зверства были классифицированы как военные преступления, геноцид и преступления против человечности в соответствии с международным правом, включая Международную конвенцию о запрещении и наказании преступления апартеида 1973 года и Статут Международного уголовного суда 1973 года", напомнил он.

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