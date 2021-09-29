29 сент. 2021 г., 12:57
Journalist ID: 2177
News Code: 84487900
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Верховный лидер назначил нового главу Гостелерадио Ирана

Верховный лидер назначил нового главу Гостелерадио Ирана

Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Новым главой Гостелерадио Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назначил Пеймана Джебелли.

Аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главой Гостелерадио страны Пеймана Джебелли.

Ранее пост главы Гостелерадио Ирана занимал Али Асгари.

В опубликованном документе Верховный лидер поблагодарил Асгари за его заслуги в Гостелерадио страны, а также отметил успехи Джебелли  и многолетний опыт работы в этой области. 

"Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран — это университет для повышения уровня осведомленности и знаний общественности, платформа для противостояния враждебным волнам искажения и преследования, убежище, где каждый может насладиться красотой и искусством, а также место для распространения надежды и радость в публичном пространстве страны", говорится в послании Верховного лидера.

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