Верховный лидер назначил нового главу Гостелерадио Ирана

Аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главой Гостелерадио страны Пеймана Джебелли.

Ранее пост главы Гостелерадио Ирана занимал Али Асгари.

В опубликованном документе Верховный лидер поблагодарил Асгари за его заслуги в Гостелерадио страны, а также отметил успехи Джебелли и многолетний опыт работы в этой области.

"Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран — это университет для повышения уровня осведомленности и знаний общественности, платформа для противостояния враждебным волнам искажения и преследования, убежище, где каждый может насладиться красотой и искусством, а также место для распространения надежды и радость в публичном пространстве страны", говорится в послании Верховного лидера.