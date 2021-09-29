В Иране открылась 7-я международная конференция "Шамс и Руми"

"Это научное мероприятие с участием 12 иранских преподавателей и 11 исследователей из Франции, США, Испании, Турции, Бангладеша и Ливана проходит с 29 сентября по 2 декабря в режиме видеоконференции", отметил исполнительный директор международной конференции "Шамс и Руми" Реза Джафарпур.

Книга статей, опубликованные на 6-й международной конференции "Шамс и Руми", также будет представлена в этом мероприятии.

7-я международная конференция "Шамс и Руми" любителям доступна по ссылке: https://meeting.atu.ac.ir/ch/shams