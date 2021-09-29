Иран и Россия договорились ускорить темпы сотрудничества в атомной отрасли

Он по итогам переговоров с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что ядерные проекты в секторе здравоохранения, эксплуатация и разработка второй и третьей фазы АЭС "Бушер" были обсуждены на этой встрече.

"Мы договорились, что наши финансовые обязательства будут рассчитаны по времени, чтобы проект не был отложен и каким-то образом предотвратил продолжение 22-месячной задержки, которая произошла до сих пор", отметил Эслами.

Планы Тегерана и Москвы по развитию сотрудничества в ядерной области

Вице-президент Ирана и глава ОАЭИ и генеральный директор Росатома обсудили укрепление сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии. Подчеркнув «стратегические отношения» между Ираном и Россией, оба официальных лица договорились ускорить темпы сотрудничества в атомной отрасли.



«Сотрудничество между двумя странами в мирной ядерной деятельности, например в строительстве и развитии атомных электростанций, идет хорошо и должно развиваться и дальше», – подчеркнул Эслами.

Со своей стороны Лихачев приветствовал планы по расширению отношений с Ираном за счет использования ядерной энергии в мирных целях.