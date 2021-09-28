Постпред Ирана призвал СВ заставить Израиль прекратить агрессию против Сирии

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран во вторник в Совете Безопасности ООН относительно политических событий в области безопасности в Сирии заявил : «В результате усилий Специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии и сотрудничества Правительство Сирии, следующее заседание Конституционного комитета ожидается в ближайшее время ».

«Параллельно с работой комитета должны быть приложены серьезные усилия и в других сферах. Прежде всего, должна быть прекращена оккупация частей Сирии, и, соответственно, все незваные иностранные силы должны покинуть эту страну без каких-либо дальнейших предварительных условий или задержек», - отметил он.

«Кроме того, Совет Безопасности должен действовать ответственно и заставить израильский режим немедленно прекратить агрессию против суверенитета и территориальной целостности Сирии. Такие авантюрные действия, которые мы решительно осуждаем, являются явным нарушением международного права и представляют собой угрозу региональному и международному миру и безопасности», - заключил он.