28 сент. 2021 г., 13:36
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News Code: 84486703
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Международный паралимпийский комитет высоко оценил выступления иранских слепых дзюдоистов

Международный паралимпийский комитет высоко оценил выступления иранских слепых дзюдоистов

Тегеран, 28 сентября, ИРНА - Официальный сайт Международного паралимпийского комитета опубликовал отчет, в котором похвалил выступления двух иранских дзюдоистов на Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

16-е Паралимпийские игры завершились и иранская команда заняла 13-е место, при этом дзюдо стало единственной дисциплиной, завоевавшей золотую медаль во всех весовых категориях. В этой дисциплине золото завоевали Вахид Нури и Мохаммад Реза Хайроллахзаде. Международный паралимпийский комитет высоко оценил блестящие выступления этих спортсменов.

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