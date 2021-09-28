Глава ОАЭИ прокомментировал заявление США о сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ

27 сентября США призвали Иран безотлагательно предоставить МАГАТЭ необходимый доступ к ядерному объекту. Ранее, МАГАТЭ сообщило, что Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря соглашение агентства и ОАЭИ, подписанное 12 сентября. Ядерный объект в иранском городе Карадж не попадает под соглашение о предоставлении записей с камер наблюдения этого комплекса, так как объект находится под следствием сил безопасности из-за июньской диверсии, заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Эслами, который во вторник прибыл в Москву с официальным визитом, заявил, что он сегодня проведет переговоры с российскими коллегами по СВПД.

Вице-президент и глава ОАЭИ сегодня встретится с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.

Во время своего визита в Москву Эслами и Лихачев обменяются мнениями по последним событиям и сотрудничеству между Организацией по атомной энергии Ирана и госкорпорацией "Ростом".