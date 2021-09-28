Иран: Израиль с иранофобией не может скрыть свою злую деятельность

По данным ИРНА, текст ответа делегации Исламской Республики Иран на высказывания премьер-министра сионистского режима на 76-й сессии Генассамблеи ООН, зачитанный одним из иранских дипломатов Пейманом Гадир-Хоми , гласит следующим:

Премьер-министр Израиля ни разу не упомянул неотъемлемые права палестинского народа, которые более семи десятилетий живут в условиях жестокой оккупации и господства израильского режима.

Например, в ходе жестокой полномасштабной 11-дневной войны в Газе только в мае 2021 года израильские силы убили 256 палестинцев, в том числе 66 детей и 40 женщин, а также 13 членов семьи, которые оказались в ловушке в своих собственных домах. Многие из них были детьми, и один из них был шестимесячным ребенком. Лучшая черта правителей израильского режима - террористы, убивающие детей.

Этот режим не может отвлечь внимание от своей порочной и дестабилизирующей деятельности в регионе, запустив систематическую программу иранофобии, включая то, что он сказал сегодня о нашей мирной ядерной программе.

Израильский режим продолжает угрожать миру и безопасности в регионе и за его пределами, обладая разнообразным оружием массового уничтожения, и продолжает серьезно препятствовать созданию зоны, свободной от ядерного оружия.