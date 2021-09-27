Верховный лидер: объяснение препятствует пропагандистской атаке врага

"Самоотверженные ветераны – память времен сложного джихада и учителя искренности. Необходимо ценить их рассказы о событиях полных славы времен Священной обороны и донести их правдивые повествования влюбленным сердцам и душам", сказал лидер на траурной церемонии Арбаин.

"40 дней от Ашуры до Арбаина – один из важных отрезков в истории Ислама. Если Ашура – это пик неустанных усилий на пути Аллаха наряду с подвижничеством, то эти 40 дней – пик неустанных усилий на пути Аллаха наряду с просвещением и разъяснением", отметил лидер.

"Путь Имама Хусейна – это приятный и успешный путь, который, несомненно, ведет к результату. Воспользовавшись познаниями, связанными с Имамом Хусейном, вы сможете достичь вершины духовного и материального счастья", пояснил он.

"Вы, молодежь, можете сегодня совершать джихад и распространять правильные идеи в соцсетях. Нет сомнений, что бесспорным принципом в этом деле является приверженность нормам нравственности перед общественным мнением. Необходимо украсить логику и доводы нравственностью", подчеркнул аятолла Хаменеи.

"Молодежь! Подготовьтесь встать на путь разъяснения и просвещения – путь, который проделала Зайнаб Кубра в течение 40 дней от Ашуры до Арбаина. Есть много реалий, которые требуют разъяснения. Если держать в неведении общественное мнение это может привести к заблуждению", резюмировал Верховный лидер.