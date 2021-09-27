В Иране заявили, что отчет МАГАТЭ по комплексу в Карадже "неточен"

"Вызывает глубокое сожаление то, что после 3 террористических атак на ядерные объекты Ирана в течение последнего года Агентство еще не осудило их, поскольку это требуется резолюциями GC и GA и даже ради собственного оборудования и безопасности своих инспекторов", написал Гариб-Абади в своем Twitter.

Он добавил, что совместное заявление главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси от 12 сентября «было достигнуто благодаря доброй воле Ирана заменить носители информации "идентифицированного оборудования". "Мероприятия проводились Агентством с 20 по 22 сентября", уточнил он.

"В ходе обсуждений в Тегеране и Вене Иран указал, что, поскольку комплекс TESA в Карадже все еще находится под охраной и судебным следствием, оборудование, связанное с этим комплексом, не подлежит обслуживанию. Вот почему фраза "идентифицированное оборудование использовалась в совместном заявлении", подчеркнул он.

"Таким образом, отчет главы МАГАТЭ от 26 сентября неточен и выходит за рамки согласованных условий", отметил дипломат. - Любое решение, принятое Ираном в отношении оборудования для мониторинга, основано только на политических, а не юридических соображениях, и Агентство не может и не должно рассматривать это как одно из своих прав", резюмировал он.