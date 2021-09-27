Главы МИД Грузии и Эстонии поздравили министра иностранных дел Ирана с утверждением на посту

Глава МИД Грузии в своем поздравительном послании пожелал успехов Амиру Абдоллахияну в его усилиях по содействию миру, безопасности и процветанию в Исламской Республике Иран.

Залкалиани подчеркнул, что во время пребывания Амира Абдоллахияна на посту министра иностранных дел откроются новые возможности для дальнейшего сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Грузией в целях защиты интересов двух стран.

Министр иностранных дел Эстонии также выразил заинтересованность в сотрудничестве с Амиром Абдоллахияном для укрепления отношений между двумя странами, а также конструктивного участия в многосторонних вопросах.