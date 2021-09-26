26 сент. 2021 г., 20:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84485272
0 Persons

Иранский фильм «Я околдую тебя» получил премию Гран-при в Сербии

Иранский фильм «Я околдую тебя» получил премию Гран-при в Сербии

Тегеран, 26 сентября, ИРНА - Гран-при Международного театрального фестиваля «Bitef» в Сербии в равной степени получили фильмы «Я околдую тебя» режиссера Эхсана Хеммата и «Цемент Белград» режиссера Себастьяна Хорвата из Словении.

Организаторы фестиваля объявили, что жюри приняло решение о присуждении двух премий в каждой категории за одновременное проведение 54-го и 55-го Международного театрального фестиваля «Bitef».

54-й Международный театральный фестиваль «Bitef», который проходил одновременно неделю назад под лозунгом «На пороге будущего», завершился объявлением наград.

В основной части фестиваля соревновались 12 спектаклей из 9 стран, а спектакли смотрели зрители из Франции, Бельгии, Германии, Хорватии, Словении, Сербии, Ирана, Мексики, Австрии и Чили.

По словам сотрудников фестиваля, на фестивале был показан спектакль иранского режиссера Эхсана Хеммата «Я околдую тебя» с участием трех артистов из Ирана, Бельгии и Японии, который был хорошо принят публикой.

Your Comment

You are replying to: .
captcha