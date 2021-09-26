Российский издатель призвал к развитию культурного сотрудничества между Ираном и Россией

В интервью ИРНА на полях 34-й Московской международной выставки в воскресенье, Сергей Дмитриев сказал, что политические отношения между Ираном и Россией находятся на высоком уровне, и две страны более или менее сотрудничают в экономической сфере. – «Существует очень широкое поле и ясный горизонт для развития культурного сотрудничества между Ираном и Россией, которые официальные лица двух стран могут использовать для расширения двусторонних отношений», - отметил он.

«Я был в Иране шесть раз и, ознакомившись с культурными отношениями между двумя странами, пришел к выводу, что туризм и культурные связи между двумя странами должны развиваться», - добавил он.

По его словам, «иранские книги должны издаваться в России, а русские книги - в Иране, и тогда культурные связи между двумя странами будут расширяться».

«Мы намерены подписать соглашение с издательством Soroush, потому что в этом году Ваче исполняется 30 лет, а этому иранскому издательству - 40 лет», - заключил он.