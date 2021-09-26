26 сент. 2021 г., 20:33
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News Code: 84485257
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Железнодорожный экспорт из Сарахса в Среднюю Азию увеличился втрое

Железнодорожный экспорт из Сарахса в Среднюю Азию увеличился втрое

Тегеран, 26 сентября, ИРНА - Генеральный директор Хорасанской железной дороги Мостафа Насири сказал, что в первом полугодии этого года через железнодорожную границу Серахс в страны Центральной Азии было загружено 600 000 тонн экспортных грузов с более чем 9 500 грузовыми вагонами, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам чиновника, «при этом на провинцию Хорасан-Разави, где экспортируется 550 000 тонн товаров, приходится 92% этого экспорта».

«Цемент с показателем 36% занимает первое место среди экспортных товаров из железнодорожного переезда Сарахс в Среднюю Азию, а Узбекистан и Туркменистан с долей 45% и 41%, соответственно, были основными направлениями экспорта товаров по железной дороге», - отметил он.

Как указал Насири, «благодаря особым преимуществам железнодорожных перевозок, включая сокращение расхода топлива, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и загрязнения окружающей среды, Хорасанская железная дорога предоставляет свои железнодорожные услуги экспортерам в провинции и стране с целью увеличения производства».

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