Железнодорожный экспорт из Сарахса в Среднюю Азию увеличился втрое

По словам чиновника, «при этом на провинцию Хорасан-Разави, где экспортируется 550 000 тонн товаров, приходится 92% этого экспорта».

«Цемент с показателем 36% занимает первое место среди экспортных товаров из железнодорожного переезда Сарахс в Среднюю Азию, а Узбекистан и Туркменистан с долей 45% и 41%, соответственно, были основными направлениями экспорта товаров по железной дороге», - отметил он.

Как указал Насири, «благодаря особым преимуществам железнодорожных перевозок, включая сокращение расхода топлива, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и загрязнения окружающей среды, Хорасанская железная дорога предоставляет свои железнодорожные услуги экспортерам в провинции и стране с целью увеличения производства».