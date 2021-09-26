26 сент. 2021 г., 15:50
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News Code: 84484968
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Раиси: Санкции не могут помешать развитию отношений Ирана с другими странами

Раиси: Санкции не могут помешать развитию отношений Ирана с другими странами

Тегеран, 26 сентября, ИРНА - «Иран и Австрия должны находиться вне воли и влияния других и только в интересах двух стран для укрепления и углубления двусторонних и международных отношений и сотрудничества», - сказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

Эбрахим Раиси, получив верительные грамоты нового посла Австрии в Тегеране Вольфа Дитриххайма, касаясь хороших отношений между двумя странами, заявил: «Иран полностью готов к развитию торгово-экономического сотрудничества с Австрией и другими странами, и препятствия нас никогда не остановят».

Считая санкции, введенные в отношении иранского народа, незаконными и жесткими, президент отметил: «Хотя санкции вызывают неудобства, они не могут помешать развитию торгово-экономических отношений и сотрудничества Ирана с другими странами».

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