Раиси: Санкции не могут помешать развитию отношений Ирана с другими странами

Эбрахим Раиси, получив верительные грамоты нового посла Австрии в Тегеране Вольфа Дитриххайма, касаясь хороших отношений между двумя странами, заявил: «Иран полностью готов к развитию торгово-экономического сотрудничества с Австрией и другими странами, и препятствия нас никогда не остановят».

Считая санкции, введенные в отношении иранского народа, незаконными и жесткими, президент отметил: «Хотя санкции вызывают неудобства, они не могут помешать развитию торгово-экономических отношений и сотрудничества Ирана с другими странами».