26 сент. 2021 г., 15:43
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News Code: 84484960
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Раиси: Британское правительство должно понимать истинное значение слов иранцев

Раиси: Британское правительство должно понимать истинное значение слов иранцев

Тегеран, 26 сентября, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси сказал, что Иран выстраивает сотрудничество со всеми странами, но это сотрудничество должно быть основано на взаимном уважении и с учетом интересов народов.

Принимая верительные грамоты нового британского посла в Тегеране, Эбрахим Раиси назвал независимость и свободу главным лозунгом иранского народа и подчеркнул: «Наша страна действительно независима, и наша независимость не является пустым утверждением. Учитывая ваше хорошее знание персидского языка, вы должны объяснить истинное значение этих слов в Иране своим правительственным чиновникам».

«Лучший способ работать и сотрудничать с Ираном - это уважать принцип взаимного уважения», - сказал он.

Обращаясь к новому послу Великобритании в Тегеране, президент сказал: «Отражайте и передайте вашей стране правильно и реалистично факты, которые вы видите в Иране».

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