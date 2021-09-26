Раиси: Британское правительство должно понимать истинное значение слов иранцев

Принимая верительные грамоты нового британского посла в Тегеране, Эбрахим Раиси назвал независимость и свободу главным лозунгом иранского народа и подчеркнул: «Наша страна действительно независима, и наша независимость не является пустым утверждением. Учитывая ваше хорошее знание персидского языка, вы должны объяснить истинное значение этих слов в Иране своим правительственным чиновникам».

«Лучший способ работать и сотрудничать с Ираном - это уважать принцип взаимного уважения», - сказал он.

Обращаясь к новому послу Великобритании в Тегеране, президент сказал: «Отражайте и передайте вашей стране правильно и реалистично факты, которые вы видите в Иране».