Раиси призвал к развитию торговых отношений и экономических обменов между Ираном и Беларусью

Ссылаясь на свою встречу с президентом Беларуси на прошлой неделе в кулуарах шанхайского саммита в Душанбе, Таджикистан, Эбрахим Раиси, приняв верительные грамоты нового посла Беларуси в Тегеране Дмитрий Кальцов, отметил: «Торговля между Ираном и Беларусью должна быть эффективной».

Раиси также сослался на просьбу посла Беларуси об утверждении университетских степеней страны в Иране и сказал: «Учитывая присутствие ряда иранских студентов в белорусских университетах, необходимо принять соответствующие меры для решения этой проблемы».