26 сент. 2021 г., 15:34
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News Code: 84484948
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Раиси призвал к развитию торговых отношений и экономических обменов между Ираном и Беларусью

Раиси призвал к развитию торговых отношений и экономических обменов между Ираном и Беларусью

Тегеран, 26 сентября, ИРНА - «Иранско-белорусские отношения нуждаются в прогрессе во всех сферах, в том числе в экономической и торговой, и послы двух стран могут сыграть важную роль в этом направлении», - сказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

Ссылаясь на свою встречу с президентом Беларуси на прошлой неделе в кулуарах шанхайского саммита в Душанбе, Таджикистан, Эбрахим Раиси, приняв верительные грамоты нового посла Беларуси в Тегеране Дмитрий Кальцов, отметил: «Торговля между Ираном и Беларусью должна быть эффективной».

Раиси также сослался на просьбу посла Беларуси об утверждении университетских степеней страны в Иране и сказал: «Учитывая присутствие ряда иранских студентов в белорусских университетах, необходимо принять соответствующие меры для решения этой проблемы».

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