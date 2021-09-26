Трафик грузовиков через пограничный переход Базарган вырос в 2,5 раза

Он назвал ежесуточный трафик грузовиков через пограничный переход Базарган 705. "За указанный период 52 тыс. 464 грузовиков выехали из страны, а 78 тыс. 714 грузовых автомобилей въехали в Иран", добавил он.

По его словам, общий трафик грузовиков за аналогичный период прошлого года составил 54 тыс. 547.

Сельскохозяйственная и нефтехимическая продукция, а также изделия из камня и металла – основные продукты, которые были экспортированы из Ирана в страны Азии и Европы.

Директор пограничного терминала Базарган назвал основные товары, импортированные через этот пограничный пункт промышленные оборудования, МДФ, бананы, краски, аксессуары и запасные части.

Около четверти всех иранских пограничных терминалов расположены в провинции Западный Азербайджане, в составе которого находятся Базарган, Маку, Рази, Хой, Сарв, Санам-Болаги и Тамарчин. Базарганская таможня является важнейшим иранским сухопутным пограничным районом, через который осуществляется товарообмен с Турцией. Данная таможня работает в круглосуточном режиме.