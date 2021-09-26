Тегеран и Багдад договорились о переводе иранских средств

Амир Абдоллахиян и глава МИД Ирака на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудили двусторонние вопросы, в том числе недавние соглашения между двумя странами.

Они также на этой встрече изучили экономическую дипломатию и вопросы по экспорту газа и электроэнергии в Ирак.

Такие вопросы, как недавние региональные события, Персидский залив и Афганистан также были обсуждены обеими сторонами.

Министр иностранных дел Ирана после пяти интенсивных рабочих дней в кулуарах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в субботу вечером вернулся в Тегеран. Амир Абдоллахиян провел встречу с 50 политических деятелей в ходе визита в Нью-Йорк.