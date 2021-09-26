26 сент. 2021 г., 10:43
Journalist ID: 2388
News Code: 84484401
0 Persons

Амир Абдоллахиян: Критерием окончательного решения Ирана является практическое поведения США

Амир Абдоллахиян: Критерием окончательного решения Ирана является практическое поведения США

Тегеран, 26 сентября, ИРНА - «Мы будем судить на основании практического поведения американцев», - сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян.

«Во время моей пятидневной поездки в Нью-Йорк у меня была возможность встретиться примерно с 50 политическими деятелями. Я также провел две важные встречи с американскими СМИ, аналитическими центрами и профессорами университетов», - отметил он.

«Мы подробно объяснили поведение американцев, особенно на встрече за закрытыми дверями с главами и директорами американских аналитических центров и профессорами международных отношений в Соединенных Штатах», - заявил он.

«Конечно, мы в Соединенных Штатах ясно дали понять, что будем судить по практическому поведению американцев, и что противоречивые американские послания, переданные нам через средства массовой информации или дипломатические каналы, не будут критерием для нашего окончательного решения», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
captcha