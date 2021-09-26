Алламе Хасан-Заде Амоли скончался

Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с кончиной Алламе, назвав его выдающимся ученым и одним из редких и славных современных личностей.

Президент Ирана Эбрахим Раиси также в своем послании по случаю кончины Алламе Хасан-Заде написал, что этот опытный мыслитель посвятил свою жизнь написанию различных произведений в областях философии, мистицизма, математики, астрономии, персидской и арабской литературы и оставил блестящие и плодотворные работы для нас.

В городе Амоль на севере Ирана объявили семидневный траур в связи с кончиной Алламе Хасан-Заде Амоли.