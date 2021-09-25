Лавров: у РФ есть "продуманный оптимизм" насчет возобновления исполнения ядерной сделки

"У нас есть серьезная надежда и такой продуманный оптимизм, что мы сможем достичь результата. По крайней мере, все этого хотят, включая Соединенные Штаты и Иран", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Москва хотела бы возобновить переговоры о полноценном восстановлении СВПД как можно скорее. "Но правительство в Иране еще только-только сформировано. Говорят, что еще им недели две, надеюсь не больше, потребуется, чтобы составить свою переговорную команду", - пояснил глава МИД.

Он напомнил, что Иран после выхода США из СВПД больше года исполнял свои обязательства по этому документу. "Говорить о том, что сейчас время истекло, может кто угодно, но не Вашингтон. Да, это была прошлая администрация, но это сейчас наследство, которое получила нынешняя. Тем более она является автором СВПД, тут сам Бог велел активнее заниматься решением этих вопросов", - резюмировал Лавров.

В Вене с апреля ведутся консультации между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по вопросу о восстановлении иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают темы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные переговоры с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.