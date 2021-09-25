Женская сборная Ирана по гандболу заняла 4-е место на чемпионате Азии

Матч за третье место, прошедший в субботу, завершился победой сборной Казахстана со счетом 33:38.
Таким образом иранки выиграли путевку на участие в чемпионате мира в Испании по итогам прошедшего чемпионата в Иордании.
Тегеран, 25 сентября. ИРНА — Гандболистки женской сборной Ирана заняли четвертое место на чемпионате Азии, который проходит в Иордании.
Матч за третье место, прошедший в субботу, завершился победой сборной Казахстана со счетом 33:38.
Таким образом иранки выиграли путевку на участие в чемпионате мира в Испании по итогам прошедшего чемпионата в Иордании.
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