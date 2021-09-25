25 сент. 2021 г., 22:10
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News Code: 84484016
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Женская сборная Ирана по гандболу заняла 4-е место на чемпионате Азии

Женская сборная Ирана по гандболу заняла 4-е место на чемпионате Азии

Тегеран, 25 сентября. ИРНА — Гандболистки женской сборной Ирана заняли четвертое место на чемпионате Азии, который проходит в Иордании.

Матч за третье место, прошедший в субботу, завершился победой сборной Казахстана со счетом 33:38.

Таким образом иранки выиграли путевку на участие в чемпионате мира в Испании по итогам прошедшего чемпионата в Иордании.

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