Картина иранского режиссера стала лучшим игровым фильмом на Байкальском международном кинофестивале

Лучшим игровым фильмом имени Леонида Гайдая стала лента «Грецкий орех» иранского режиссера Мохаммада Хоссейна Махдавяна.
В основе фильма лежат подлинные события, произошедшие в 1987 году. Курдский город Сардашт и прилегающие села на ирано-иракской границе подверглись химической атаке иракских войск. Крестьянин Гадер, его беременная жена в трое детей попали под действие химического вещества. В деревне и селах поблизости царит хаос. Гадер должен в одиночку попытаться спасти жизнь своей семьи.
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