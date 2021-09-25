Картина иранского режиссера стала лучшим игровым фильмом на Байкальском международном кинофестивале

Тегеран, 30 сентября, ИРНА - Подчеркнув, что Европа встала на сторону США в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий(СВПД), официальный представитель МИД Саид Хатибзаде сказал, что Иран не принимает ничего, кроме СВПД, в ядерной программе и не ожидает ничего меньшего, чем снятие санкций в отношении него.