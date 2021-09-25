Иран занял 7-е место на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих

Иранский боксер Иман Рамезанпур завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 91 кг чемпионата мира по боксу среди военнослужащих в Москве.

На турнире были разыграны награды в 15 весовых категориях. Всего на чемпионате выступили свыше 230 боксеров из 36 стран. Всего за семь дней соревнований участники 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу в Москве провели 216 боев. Победители и призеры во всех весовых категориях среди мужчин и женщин стали известны 25 сентября.

Последний чемпионат мира Международного совета военного спорта по боксу был проведен в Республике Казахстан в 2014 году.