Амир Абдоллахиян: Иран готов к переговорам, ориентированным на результат

В кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Амир Абдоллахиян принял участие на встрече группы исследователей, ученых и высокопоставленных представителей аналитических центров США.

Во время встречи, описывая внешнюю политику новой администрации Исламской Республики Иран, он ответил на вопросы по различным темам, включая внешнюю и региональную политику Исламской Республики Иран и будущее ее ядерной сделки.

Указав на решимость Ирана проводить внешнюю политику, основанную на приоритетах своих соседей и азиатских стран, Амир Абдоллахиян в ходе встречи изложил точку зрения Ирана по региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене, Бахрейне и других регионах.

Он повторил, что, хотя новое правительство Ирана уделяет приоритетное внимание развитию отношений со своими соседями и азиатскими странами, оно также будет поддерживать баланс во внешней политике.

Несмотря на то, что США не выполнили свое обязательство по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которое продолжалось со времен администрации Обамы, а также европейское бездействие, министр иностранных дел Ирана отметил, что Иран привержен дипломатии, основанной на своих принципах, и готов к диалогу, ориентированному на результат, который защитит интересы и права иранцев.

Касаясь афганской проблемы, он подтвердил принципиальную политику Исламской Республики Иран по созданию инклюзивного правительства в Афганистане и предотвращению распространения террористической деятельности в регионе.