Посол: враги не могут нанести вред ирано-азербайджанским отношениям

"Дружба и братство между Баку и Тегераном вечны и основаны на множестве общих ценностей, подчеркнул Мусави.

"Политика добрососедства и отношения с соседними странами являются для Ирана приоритетом", указал дипломат.

Комментируя незаконные перевозки из Ирана на территорию Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, Мусави сказал, что частным транспортным компаниям Ирана, осуществлявшим незаконные перевозки в Карабах, сделано предупреждение. "Сразу после получения официальной информации от азербайджанской стороны был предпринят ряд шагов", отметил он.

По его словам, иранским компаниям было сделано предупреждение о необходимости уважать территориальную целостность Азербайджана.