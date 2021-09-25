Третий год подряд Иран признан заместителем председателя комитета по техническому сотрудничеству ИМО

Как сообщает пресс-служба Организации портов и судоходства Ирана, комитет по техническому сотрудничеству ИМО уделяет особое внимание подготовке и обучению человеческих ресурсов, работающих в морской отрасли, особенно в развивающихся странах.

Заместитель посла и постоянного представителя Ирана при ИМО Мандана Мансуриан третий раз подряд избрана заместителем председателя данного комитета.

Мансуриан является первой женщиной, которая избирается заместителем председателя Комитета по техническому сотрудничеству ИМО.

Иран как заместитель председателя Комитета по техническому сотрудничеству ИМО может сыграть эффективную роль в работе этой международной организации.

Иран стал членом Международной морской организации в 1958 году.