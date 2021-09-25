Иран сомневается в возвращении администрации Байдена к ядерной сделке

Он в кулуарах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН на встрече со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом обсудил двусторонние вопросы, ядерную сделку и ситуацию по Афганистану.

Глава МИД Франции выразил обеспокоенность Парижа в связи с задержкой возобновления переговоров, и заинтересован в продолжении переговоров в ближайшем будущем. Он также отметил, что Франция призывает к полному сотрудничеству между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ле Дриан также вновь пригласил иранского министра иностранных дел посетить Францию.

Амир Абдоллахиян на этой встрече назвал хорошими переговоры в Багдадском саммите, отметив, что телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с иранским коллегой свидетельствует о значимости двусторонних отношений для обеих сторон.

Глава МИД Ирана поблагодарил Ле Дриана за его приглашение, заявив об интересе Ирана к расширению регионального и двустороннего сотрудничества с Францией. Он также взаимно пригласил французского коллегу посетить Тегеран.

Иранский министр назвал администрацию Эбрахими Раиси прагматичным правительством, который считает переговоры важным инструментом дипломатии. "Правительство США не предприняло никаких серьезных практических шагов, чтобы вернуться к взятым на себя обязательствам. Поэтому Иран сомневается в намерении администрации Байдена в возвращении к ядерной сделке", добавил он.

Стороны также на этой встрече подчеркнули необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане и предотвращения распространения террористических действий в стране.