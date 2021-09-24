Амир Абдоллахиян: Поведение США определяет исход переговоров по ядерной сделке

Амир Абдоллахиян объяснил политику нового правительства акцентом на внешней политике на встрече в пятницу с журналистами и репортерами средств массовой информации США и ООН.

«Главный приоритет нового правительства - проведение сбалансированной внешней политики. У нас есть план общения со всеми странами мира, и единственная страна, которую мы не признаем, и между нами не будет установлена ​​связь - это фальшивый режим Израиля», - заявил он.

«Наш критерий - наблюдать за практическим поведением американских политиков и государственных деятелей. Мы будем принимать решения, основываясь на практическом поведении Джо Байдена», - отметил он.

Амир Абдоллахиян коснулся ядерной сделки, отметив, что американцы, с одной стороны, настаивают на возвращении в Соглашение 2015 года и просят Иран вернуться к венским переговорам, но в то же время вводят новые санкции против Ирана. При этом он назвал такое поведение парадоксальным, в котором содержится конструктивный посыл.

Мы ожидаем, что правительство США вернется в Соглашение реалистично и предпримет практические, позитивные, конструктивные и измеримые действия вместо красивых слов, и не сомневаемся, что если они хотят говорить, продолжая прошлую литературу и неконструктивное поведение, Исламская Республика Ирана не останется позади.