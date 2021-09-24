24 сент. 2021 г., 22:36
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News Code: 84482658
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Иран призвал ООН занять твердую позицию против убийства ученых-ядерщиков

Иран призвал ООН занять твердую позицию против убийства ученых-ядерщиков

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел по международным делам Реза Наджафи подчеркнул, что Иран ожидает от ООН занять решительную позицию в террористических актах против ученых-ядерщиков.

Реза Наджафи встретился с помощником Генерального секретаря, Исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК ООН) г-жа Мишель Конинкс, в постоянном представительстве в Нью-Йорке.

Основными темами переговоров стали вопросы взаимодействия двух сторон в борьбе с терроризмом, возможности сотрудничества, террористические угрозы в регионе и странах вокруг Исламской Республики Иран, а также необходимость борьбы с финансированием террористических групп.

Ситуация в Афганистане и необходимость того, чтобы Организация Объединенных Наций уделяла больше внимания этой стране в ее нынешнем состоянии, чтобы не допустить, чтобы она превратилась в террористическую деятельность и хорошее место для ИГИЛ и «Аль-Каиды», была подчеркнута заместителем министра иностранных дел.

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