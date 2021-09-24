Иран призвал ООН занять твердую позицию против убийства ученых-ядерщиков

Реза Наджафи встретился с помощником Генерального секретаря, Исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК ООН) г-жа Мишель Конинкс, в постоянном представительстве в Нью-Йорке.

Основными темами переговоров стали вопросы взаимодействия двух сторон в борьбе с терроризмом, возможности сотрудничества, террористические угрозы в регионе и странах вокруг Исламской Республики Иран, а также необходимость борьбы с финансированием террористических групп.

Ситуация в Афганистане и необходимость того, чтобы Организация Объединенных Наций уделяла больше внимания этой стране в ее нынешнем состоянии, чтобы не допустить, чтобы она превратилась в террористическую деятельность и хорошее место для ИГИЛ и «Аль-Каиды», была подчеркнута заместителем министра иностранных дел.