Раиси: Необходимо расширять экспорт в Ирак и соседние страны

«Наша доля экспорта в страны региона не должна составлять 2% и необходимо увеличиться с 20 миллиардов долларов до 40 до 50 миллиардов долларов, что возможно при быстрых действиях», - отметил он.

Ссылаясь на 430-километровую границу между Иламом и Ираком, он подчеркнул: «Граница не является угрозой, в то время очень хорошую возможность для людей Ирана и Ирака, особенно народа Илама, обрести культурные, религиозные убеждения и идеи».

Президент призвал к созданию правовой и экономической рабочей группы между Ираном и Ираком, особенно провинцией Илам и соседними провинциями Ирака, для решения проблем экспортеров.