24 сент. 2021 г., 21:59
Journalist ID: 2388
News Code: 84482645
0 Persons

Раиси: Необходимо расширять экспорт в Ирак и соседние страны

Раиси: Необходимо расширять экспорт в Ирак и соседние страны

Тегеран, 24 сентября, ИРНА - «Развитие экспорта в Ирак и другие соседние страны имеет важное значение, и для этого необходимо подготовить инфраструктуру», - сказал президент Эбрахим Раиси.

«Наша доля экспорта в страны региона не должна составлять 2% и необходимо увеличиться с 20 миллиардов долларов до 40 до 50 миллиардов долларов, что возможно при быстрых действиях», - отметил он.

Ссылаясь на 430-километровую границу между Иламом и Ираком, он подчеркнул: «Граница не является угрозой, в то время очень хорошую возможность для людей Ирана и Ирака, особенно народа Илама, обрести культурные, религиозные убеждения и идеи».

Президент призвал к созданию правовой и экономической рабочей группы между Ираном и Ираком, особенно провинцией Илам и соседними провинциями Ирака, для решения проблем экспортеров.

Your Comment

You are replying to: .
captcha