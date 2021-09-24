Амир Абдоллахиян: виновные в убийстве Сулеймани должны быть привлечены к ответственности

В интервью NBC News сегодня Хосейн Амир Абдоллахиян говорил о неизбежной готовности Ирана вернуться к ядерным переговорам, добавив, что однако правительство США, неспособное снять экономические санкции и ввести новые санкции против Тегерана, послало негативный сигнал.

«Что касается убийства генерала Казема Сулеймани, бывшего командующего иранскими силами Кудс КСИР, он сказал, что Иран не намерен считать дело закрытым», - отметил он.

«На наш взгляд, это дело не будет закрыто. Виновные в этом террористическом акте против национального героя и героя Ирана в борьбе с терроризмом должны быть привлечены к ответственности», - заключил он.