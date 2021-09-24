Второй иранский корабль с топливом для ливанского народа прибыл в Сирию

«Второй иранский нефтеналивной танкер прибыл в сирийский порт Банияс вчера в 22:00 (в четверг вечером)», - объявила ливанская Хезболла.

Напомним, танкеры с первой партией иранского мазута прибыли в Сирию в прошлый четверг.

Финансовый коллапс в Ливане начался в 2019 году и достиг стадии кризиса в прошлом месяце, и в то же время острая нехватка топлива «парализовала» Ливан до такой степени, что государственные службы в стране, включая больницы, были вынуждены закрыться из-за кризиса с топливом и электричеством или сократили свой рабочий день.