Иран заменил Турцию в поставках топлива в Армению

«Объем иранского экспорта в Армению значительно увеличился, но оттуда потребление топлива страной из Ирана достигает своего пика летом, поэтому точная статистика объема торговли и объема увеличения нашего экспорта в Армению в будущем будет определяться. На обратном пути тоже создают проблемы и хотят добавить денег. Фактически, тем самым Армения увеличит наши экспортные издержки, что автоматически окажет негативное влияние на нашу торговлю и может снизить ее», - отметил он.

«Экспорт топлива был прекращен из Турции, одного из основных поставщиков топлива в Армению, и Иран смог до некоторой степени заменить его», - заявил он.

По его словам, «многие армянские сырьевые товары, такие как полимеры, строительные материалы и многие услуги, в настоящее время поставляются через Иран».