Глава МИД Ирана провел встречу с коллегой из Кыргызстана

Встреча глав МИД Ирана и Кыргызстана состоялась на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время переговоров, Казакбаев поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением на посту министра иностранных дел Ирана. Он предложил открыть прямой рейс между Бишкеком и Тегераном, и выразил желание использовать возможности иранского порта Бендер-Аббас для развития сотрудничества в области транзита.

Министр иностранных дел Кыргызстана призвал к увеличению объема товарооборота с Ираном и выразил готовность способствовать присутствию иранского частного сектора в Кыргызстане.