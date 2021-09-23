23 сент. 2021 г., 23:57
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News Code: 84481964
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Глава МИД Ирана провел встречу с коллегой из Кыргызстана

Глава МИД Ирана провел встречу с коллегой из Кыргызстана

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Кыргызстана Хоссейн Амир Абдоллахиян и Руслан Казакбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической области.

Встреча глав МИД Ирана и Кыргызстана состоялась на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время переговоров, Казакбаев поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением на посту министра иностранных дел Ирана. Он предложил открыть прямой рейс между Бишкеком и Тегераном, и выразил желание использовать возможности иранского порта Бендер-Аббас для развития сотрудничества в области транзита.

Министр иностранных дел Кыргызстана призвал к увеличению объема товарооборота с Ираном и выразил готовность способствовать присутствию иранского частного сектора в Кыргызстане.

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