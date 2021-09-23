23 сент. 2021 г., 23:42
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News Code: 84481956
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Главы МИД Ирана и Дании обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Главы МИД Ирана и Дании обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Дании Хоссейн Амир Абдоллахиян и Йеппе Кофод провели встречу на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Главы МИД Ирана и Дании обсудили комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Ссылаясь на заинтересованность нового правительства в установлении сбалансированных отношений с различными странами, в том числе в Европе, иранский министр иностранных дел подчеркнул расширение сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере окружающей среды, возобновляемых источников энергии, медицины, ветеринарии и здравоохранения.

Амир Абдоллахиян также высоко оценил Данию за производство инсулина в Иране.

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