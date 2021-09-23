23 сент. 2021 г., 23:30
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News Code: 84481949
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В МИД Ирана прокомментировали заявления главы МИД Великобритании

В МИД Ирана прокомментировали заявления главы МИД Великобритании

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявления министра иностранных дел Великобритании Элизабета Трасса заявил, что лозунги никогда не могут быть ответом на судебные решения.

"Яркие твиты (которые на самом деле противоречат используемому вами тону) могут стать хорошими заголовками", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Но лозунг никогда не может быть ответом на судебные постановления", указал дипломат.

"Как прямо заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, Великобритания должна изменить свой подход, но это изменение откладывалось на долгое время", добавил он.

Министр иностранных дел Великобритании заявила в четверг, что Лондон оказал давление на Тегеран в связи с делом Назанина Загари.

В своем сообщении  Трасс упомянула о своей вчерашней встрече с Амиром Абдоллахияном, отметив, что Загари переживает трудный опыт, мы пытаемся вернуть его домой и к ее семье.

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