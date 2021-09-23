В МИД Ирана прокомментировали заявления главы МИД Великобритании

"Яркие твиты (которые на самом деле противоречат используемому вами тону) могут стать хорошими заголовками", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Но лозунг никогда не может быть ответом на судебные постановления", указал дипломат.

"Как прямо заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, Великобритания должна изменить свой подход, но это изменение откладывалось на долгое время", добавил он.

Министр иностранных дел Великобритании заявила в четверг, что Лондон оказал давление на Тегеран в связи с делом Назанина Загари.

В своем сообщении Трасс упомянула о своей вчерашней встрече с Амиром Абдоллахияном, отметив, что Загари переживает трудный опыт, мы пытаемся вернуть его домой и к ее семье.