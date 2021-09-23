23 сент. 2021 г., 20:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84481826
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Иранская журналистка призвала рассказать правду об убийстве Сулеймани

Иранская журналистка призвала рассказать правду об убийстве Сулеймани

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Журналистка иранского телеканала Press-TV Марзие Хашеми, которая была ранее задержана в США призвала рассказать всему миру правду об убийстве Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Судя по тому, как была отражена новость о генерале Сулеймани, американский народ поддержал настоящего террориста, которым были правительство и вооруженные силы США, в то время как, если бы они знали правду об этом теракте, они, несомненно, поддержали бы Сулеймани и были бы опечалены его убийство", сказала журналиста на международной конференции «Мученик Сулеймани в международной перспективе», которая проходила в режиме видео-конференции в Университете имени Рази в Керманшахе.

"В настоящее время ситуация в Соединенных Штатах очень плохая по разным причинам, и мы должны использовать эту ситуацию в средствах массовой информации сопротивления и объединиться, чтобы наши голоса были услышаны американским народом", добавила Хашеми.

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