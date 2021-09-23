Запасы полезных ископаемых Ирана увеличились до $7 млрд

"Добавленная стоимость полезных ископаемых, обнаруженных до недавних разведок, в случае инвестирования составляет около 774 миллиардов долларов, а с учетом стоимости новых запасов (около 271 миллиарда долларов), конвертирующих существующие минеральные запасы в продукты, эта цифра достигает примерно 1045 миллиардов долларов", добавил Джафари.

"Учитывая количество разведанных и идентифицированных зон, прогнозируется, что добавленная стоимость переработанных запасов полезных ископаемых достигнет 1500 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет", уточнил он.