23 сент. 2021 г., 17:37
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News Code: 84481730
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Запасы полезных ископаемых Ирана увеличились до $7 млрд

Запасы полезных ископаемых Ирана увеличились до $7 млрд

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — В последние годы запасы полезных ископаемых Ирана увеличились около 7 миллиардов долларов, заявил глава Организации по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO) Ваджихолла Джафари.

"Добавленная стоимость полезных ископаемых, обнаруженных до недавних разведок, в случае инвестирования составляет около 774 миллиардов долларов, а с учетом стоимости новых запасов (около 271 миллиарда долларов), конвертирующих существующие минеральные запасы в продукты, эта цифра достигает примерно 1045 миллиардов долларов", добавил Джафари.

"Учитывая количество разведанных и идентифицированных зон, прогнозируется, что добавленная стоимость переработанных запасов полезных ископаемых достигнет 1500 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет", уточнил он.

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