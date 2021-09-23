Министр иностранных дел Ирана встретился с Президентом Ирака

Подчеркнув стратегические связи между Ираном и Ираком, Амир Абдоллахиян сказал, что Тегеран готов к дальнейшему расширению связей с Багдадом.

Он также указал на различные аспекты двусторонних отношений между Ираном и Ираком и подчеркнул необходимость задействовать все возможности обеих стран.

Президент Салех, в свою очередь, поблагодарил Иран за всю его помощь Ираку в последние годы и сказал, что расширение связей с Ираном является абсолютной решимостью Багдада.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане, Сирии, Бахрейне и Йемене.