23 сент. 2021 г., 12:13
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News Code: 84481361
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Иран и Венгрия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Иран и Венгрия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Тегеран, 23 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто подчеркнул необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Министры иностранных дел Ирана и Венгрии провели встречу в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время встречи, дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере экономики и образования. Кроме того, былы обсуждены последние события в Афганистане.

Иранский глава МИД назвал усилия по развитию торгово-экономических отношений одним из основных приоритетов отношений между Тегераном и Будапештом и в этом контексте предложил создать совместную комиссию и подготовить дорожную карту для развития отношений.

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