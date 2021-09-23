Иран и Венгрия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Министры иностранных дел Ирана и Венгрии провели встречу в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время встречи, дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере экономики и образования. Кроме того, былы обсуждены последние события в Афганистане.

Иранский глава МИД назвал усилия по развитию торгово-экономических отношений одним из основных приоритетов отношений между Тегераном и Будапештом и в этом контексте предложил создать совместную комиссию и подготовить дорожную карту для развития отношений.