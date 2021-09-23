В Иране назвали переговоры с Саудовской Аравией хорошими

"Иран и Саудовская Аравия провели несколько раундов переговоров в Багдаде за последние несколько месяцев", рассказал дипломат в интервью ИРНА в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что на переговорах по безопасности в Персидском заливе достигнут заметный прогресс, подчеркнув, что переговоры никогда не прекращались и обмен сообщениями происходил на должном уровне после прихода к власти новой администрации в Иране.

По словам Хатибзаде, если Саудовская Аравия обратит серьезное внимание на сообщение Ирана о том, что решение проблем региона лежит в самом регионе и должно быть всеобъемлющее региональное решение, между двумя странами могут быть установлены хорошие и устойчивые отношения.

Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдул-Азиз выступил в среду с речью в ГА ООН, выразив надежду, что переговоры с Ираном приведут к укреплению доверия между двумя странами.