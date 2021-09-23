Министры иностранных дел Ирана и Беларуси подчеркнули важность двустороннего экономического сотрудничества

В среду, в кулуарах Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудили двусторонние отношения и экономическое сотрудничество между двумя странами.

В ходе встречи министр иностранных дел Беларуси подчеркнул стремление Минска выполнять договоренности двух стран, в том числе договоренности, достигнутые в ходе встречи двух президентов на прошлой неделе в кулуарах Шанхайского саммита в Душанбе. Отметив, что жесткие санкции коснулись как Ирана, так и Беларуси, и, что эту проблему можно преодолеть только путем совместного сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству по всем направлениям и налаживанию сбалансированных экономических отношений с Ираном. Ссылаясь на несколько встреч на экспертном уровне между двумя странами, он сказал, что достижение договоренностей на практическом уровне требует политической воли.