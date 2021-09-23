Амир Абдоллахиян: Верните долг Великобритании за четыре десятилетия перед Ираном

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и новый министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обсудили двусторонние вопросы, ядерную сделку и ситуацию в Афганистане в среду во второй половине дня в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

На этой встрече министр иностранных дел страны, заявив, что восстановление двусторонних отношений требует серьезных мер, подчеркнул необходимость осуществления выплаты четырехдесятилетнего долга Великобритании Ирану.

Хосейн Амир Абдоллахиян, заявив, что Иран слышал много слов и обещаний в ядерной сделке, но не видел никаких действий, сказал: «К сожалению, Британия также является частью этого бездействия, и этот подход должен измениться».

«Правительство США при молчании и поддержке Европы продолжает вводить свои незаконные санкции и в то же время требует вернуться в ядерную сделку. Это явное противоречие, которое иранский народ внимательно наблюдает. Для нынешнего иранского правительства стандарты, меры, действия и практика могут быть измерены противоборствующими сторонами в ядерной сделке и не будут критерием», - отметил он.